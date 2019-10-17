Путин возглавил рейтинг доверия политикам с самым низким показателем за два года

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путина остается на самом низком уровне за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Социологи предложили респондентам самостоятельно назвать имена 5-6 политиков и общественных деятелей, которым они доверяют в наибольшей мере или не доверяют. Согласно результатам исследования, 39% опрошенных назвали фамилию главы государства. Опрос показал, что Владимир Путин по-прежнему остается политиком, которому жители России больше всего доверяют. Однако доверие к президенту России с ноября 2017 года упало на 20%. При этом нынешние показатели главы государства даже ухудшились по сравнению с июнем 2018 года, когда власти объявили о проведении пенсионной реформы, – тогда Путину доверяли 48% россиян. В сентябре прошлого года, когда Госдума утвердила в последнем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, доверие к президенту упало до 39%. Спустя год, в сентябре 2019-го, доля доверяющих Путину осталось на тот же уровне.

Стоит отметить, что за два последних года упали рейтинги доверия главы МИД РФ Сергея Лаврова (с 19% до 14%), министра обороны Сергея Шойгу (с 23% до 13%), премьер-министра Дмитрия Медведева (с 11% до 9%), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (с 10% до 6%). Главному либерал-демократу страны Владимиру Жириновскому как и в 2017 году, так и в 2019-м доверяют 14% россиян.

Примечательно, что почти четверть россиян (24%) призналась, что не доверяют никому из политиков. Два года назад таких насчитывалось 14%.

Лидером рейтинга недоверия остается глава правительства Дмитрий Медведев (32%). За два году он значительно ухудшил свои показатели – в 2017-м ему не доверяли 19% россиян.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не доверяют 14% респондентов (было 18%). Президент Владимир Путин вызывает недоверие у 13% опрошенных, тогда как два года назад лишь 7% респондентов говорили, что не доверяют главе государства. Руководителю КПРФ Геннадию Зюганову не доверяют 8% (было 11%), лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому – 5% россиян (было 11%), основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному – 3% (было 10%), телеведущей Ксении Собчак – 2% (14%).

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября 2019 года среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

«Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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