Россияне выбрали наиболее подходящих на должность президента киногероев

Согласно результатам опросов, проведенных ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры, Штирлиц и профессор Преображенский наилучшим образом подходят на должность президента России. Именно эти персонажи, по мнению россиян, обладают необходимыми для управления страной качествами.

Результаты опроса представили «Коммерсант» и «Ведомости». Социологи повторили эксперимент 20-летней давности и предложили жителям России выбрать киногероев, которые в наибольшей мере соответствуют их представлениям об идеальном политическом лидере.

Наиболее ценными для политика качествами, согласно исследованию, оказались честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).

В списке в этот раз были 11 персонажей из советских и российских картин и сериалов. Киногероев выбирали на основе предварительных опросов «зрительских симпатий». В частности, в перечень вошли Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки», Екатерина Тихомирова из «Москва слезам не верит», Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия», Саша Белый из «Бригады», Антон Городецкий из «Дозоров» и отец Анатолий из «Острова».

Штирлиц набрал 20%, профессор Преображенский – 12%, Данила Багров и Мария Швецова – по 11%, Тихомирова – 9%, Валерий Харламов из «Легенды №17» – 6%. За хоккеистом следуют Семен Горбунков и Саша Белый (по 4%), у остальных менее 3%.

По словам социологов, популярность Штирлица обосновывается тем, что он воплощает честность, компетентность и близость к народу. К тому же его лидерство отчасти можно объяснить тем, что СМИ в последние 20 лет сравнивали Штирлица с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, авторы исследования считают, что профессор Преображенский отражает настроения группы избирателей, «недовольной положением дел в стране» и «готовой критиковать происходящее в России», но при этом хорошо адаптированной к ситуации и не готовой «делать что-то большее». «Преображенский – отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально»,– заключили социологи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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