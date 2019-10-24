Генпрокуратура хочет запретить СМИ сообщать о преступлениях подростков

Генеральная прокуратура РФ считает необходимым рассмотреть вопрос об ограничении распространения в СМИ информации о преступлениях совершенных несовершеннолетними. Как рассказала начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева, соответствующее обращение было направлено в Минкомсвязи.

«Мы писали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы усовершенствовали законодательство о средствах массовой информации об информировании через СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Такая информация должна быть закрыта», – сказала она на совещании в Совете Федерации. По словам Зайцевой, «нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними», передает РИА «Новости».

Она рассказала, что в текущем году Генпрокуратура проводила проверки в Забайкальском крае, а затем еще в ряде регионов России в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры, в том числе движения АУЕ среди подростков. Как показала проверка, «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет». «Только в ходе проверки, которая длилась несколько месяцев, по обращениям Генпрокуратуры было блокировано более 7 тыс. сайтов, которые распространяли призывы к подключению к таким деструктивным движениям», – приводит слова Зайцевой ТАСС.

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше», – заметила она. В связи с этим, по ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.19

В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию. / Особенности биографии «претендента на должность» мэра Урая Тимура Закирзянова проверит прокуратура Югры. / В Югре создают еще один Центр гражданских инициатив – почти неотличимый от уже имеющегося. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»