Половина россиян считают ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их отношении к Организации Объединенных Наций и выяснил, насколько хорошо жители нашей страны знают, что это за институт и какие функции он выполняет.

Большая часть респондентов знают о деятельности ООН только в общих чертах. Каждый пятый даже затруднился правильно расшифровать аббревиатуру, преимущественно это молодежь в возрасте 18-24 лет.

Социологи озвучили несколько задач, которые стоят перед ООН, и предложили участникам опроса оценить, насколько организация с ними справляется. 44% респондентов считают, что ООН хорошо защищает культурное достояния народов мира, 31% уверены в обратном. С оказанием гуманитарной помощи беженцам и другим нуждающимся дела обстоят еще лучше, высокую эффективность работы подметили 47% опрошенных, однако треть считают, что это не так. В том что, ООН содействует равноправию мужчин и женщин, больших и малых народов, уверены 36%, 29% так не думают.

«Также в равных долях россияне оценили успешность борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими эпидемиями со стороны ООН (34% против 34% тех, кто не считает реализацию данной задачи успешной). Кроме того, выросла доля россиян, считающих, что ООН успешно борется с международным терроризмом (33% в 2019 году и 17% в 2005 году). А усилия ООН по предотвращению распространения ядерного оружия 36% россиян посчитали успешными», – говорится в исследовании.

В то же время снизилось число тех, кто считает эффективной работу ООН в области защиты прав человека, а также тех, кто думает, что организация успешно избавляет человечество от новых мировых войн.

Почти половина россиян (48%) считает ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами для решения подобных проблем, они заявляют о необходимости создания нового формата. При этом каждый десятый (8%) утверждает, что такие международные организации, как ООН, не нужны вовсе. Каждый пятый (23%), наоборот, полагает, что ООН – эффективный формат сотрудничества для решения проблем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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