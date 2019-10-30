Чиновникам в РФ ограничат стоимость гаджетов для работы и расходы на связь

Минфин РФ выступил с предложением ограничить расходы на связь для чиновников и предельную стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые закупаются для работы за счет бюджетных средств. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Минфин предлагает установить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных государственных органов не более 15 тысяч рублей, ежемесячные расходы на связь – не более 4 тысяч рублей, стоимость планшетов – не более 60 тысяч рублей, ноутбуков – не более 100 тысяч рублей.

Для их советников или помощников, согласно документу, стоимость должна быть не более 10 тысяч рублей, расходы на связь – 2 тысяч рублей в месяц, стоимость планшета – не более 50 тысяч рублей, ноутбука – не более 80 тысяч рублей. Аналогичный лимит предлагается установить и для чиновников территориальных органов госвласти.

В пояснительной записке Министерство финансов отметило, что у федеральных госорганов в настоящее время есть «широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров». Это приводит к возникновению существенной разницы в ценовых нормативах для одной и той же должности в разных органах власти. Также сложившаяся практика приводит к сознанию «условий для приобретения товаров с не обосновано завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

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