Рассекречена характеристика КГБ на 23-летнего Путина (ДОКУМЕНТ)

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия показал на выставке рассекреченные документы о первых лицах страны и Северной столицы. В их числе оказалась характеристика-рекомендация Комитета государственной безопасности СССР на президента России Владимира Путина, сообщает телеканал «78». Документ составили, когда нынешнему главе государства было 23 года.

В характеристике говорится, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ и отвечал за организационную и спортивную работу. Он проявил себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник», следует из документа.

Характеристика КГБ на Владимира Путина, фото: 78.ru

Кроме того, указывается, что будущий российский президент морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом «у товарищей по работе».

Согласно документу, «товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также «активно занимается в сети партийной учебы» и «постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство».

Также в характеристике говорится об увлечениях будущего политика – дзюдо и самбо. В характеристике упоминается, что Путин является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал победителем чемпионата Ленинграда по дзюдо.

Стоит отметить, что на выставке можно также ознакомиться с документами, касающимися председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавчено.

В Кремле сочли закономерным высокий интерес россиян к фактам и документам, связанным с прошлым Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление в экспозиции Центрального архива историко-политических документов Петербурга рассекреченной характеристики Путина по линии КГБ, передает ТАСС.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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