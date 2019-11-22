Искуственный интеллект, роботы, лазеры: Путин рассказал о путях развития армии России

Президент РФ Владимир Путин обозначил главную задачу Вооруженных сил России на ближайшие 10 лет и объяснил, как ее выполнить. По его словам, наша задача – «продолжать линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны». Делать это следует «за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов». Об этом Путин заявил на заседании Совета Безопасности РФ, заметив, что имеющиеся в распоряжении нашей страны ресурсы «не такие уж и большие, если сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент также заявил, что доля современного оружия и техники в армии и на флоте, а также в других силовых структурах в ближайшие годы должна быть доведена до 70% и «в дальнейшем стабильно поддерживаться на данном уровне». «При этом в стратегических ядерных силах, которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, доля современного вооружения должна быть еще выше», – подчеркнул он.

Сейчас, указал Путин, доля современного оружия и техники в армии и на флоте составляет более 68%. «При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», – отметил он. В целом Путин назвал госпрограмму вооружений успешной.

Глава государства также рассказал, что в 2020 году начнется подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года и программы развития оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которых станет «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники». Путин подчеркнул, что российские Вооруженные Силы должны быть оснащены «по последнему слову науки и техники». «Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружие и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции», – уточнил он.

По словам Путина, необходимо расширить линейку образцов разведывательных и ударных беспилотников, лазерных и гиперзвуковых систем вооружений – оружия, «основанного на новых физических принципах», а также роботизированных комплексов, способных выполнять различные задачи на поле боя.

Президент призвал предприятия «оборонки» не допускать сбоев в переоборудовании производства и «повысить уровень производственно-технологической готовности для разработки и серийного производства современного вооружения и техники». «Мы должны подумать об этом заранее – так, как действовали на предыдущем этапе», – подчеркнул Путин.

В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к началу 2019 года оснащенность ВС РФ современным вооружением выросла в 3,8 раза – с 16% до 61,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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