Twitter заблокировал «Хорошие новости»

Аккаунт российского проекта «Хорошие новости» стал недоступен в соцсети Twitter. Администрация американской компании не объяснила причин блокировки. Создатели проекта зарегистрировали резервный аккаунт.

«Действие учетной записи приостановлено», – такая надпись появляется при попытке зайти на страничку «Хороших новостей». Отмечается, что учетная запись может быть заблокирована за нарушение правил соцсети. Какие именно пункты были нарушены, не уточняется.

«Подобные санкции в отношении аккаунта, распространяющего исключительно позитивные новости, предприняты Twitter впервые», – сообщили сами авторы проекта на своих страницах в других соцсетях.

По их мнению, причиной блокировки могла стать информация о росте промышленного производства в России, который по итогам года превысил показатели США и других стран. Также на странице недавно появилось общение о том, что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%.

«Хорошие новости» распространяли исключительно позитивный контент. По словам главы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, за месяц страничка собрала 6 млн просмотров.

«Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории – так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов – это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз – и все, потому что такого быть не должно», – цитирует Малькевича РИА «Новости».

На «Хорошие новости» были подписаны российские политики, бизнесмены и чиновники, в частности, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр культуры Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев, а также депутаты Госдумы и члены Общественной палаты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

На Урале «раскрыли» схему финансирования войны между городом и областью из-за рубежа. Но оказалось, что деньги получил вуз. / Крымских чиновников обязали реагировать на анонимки. / Мусорная госкомпания осталась без гендиректора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»