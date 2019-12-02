«Мои взгляды сильно изменились»: экс-депутат ЕР и комиссар движения «Наши» эмигрировал в Германию

Экс-депутат Госдумы от «Единой России» и бывший комиссар созданного администрацией президента РФ молодежного политического движения «Наши» 34-летний Роберт Шлегель весной получил гражданство Германии. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

В комментарии немецкому изданию Шлегель признался, что «разочаровался в политике», а его взгляды «сильно изменились». Теперь, по словам экс-политика, он «обычный человек с необыкновенным жизненным опытом». По словам бывшего депутата, ранее критиковавшего Запад, он хочет, чтобы его дети выросли в Германии.

По сведениям газеты, после получения гражданства ФРГ Шлегель устроился на работу в мюнхенский офис международной компании по информационной безопасности Acronis на должность директора по стратегическим проектам и операциям. На запрос издания о правомерности доверия экс-депутату вопросов безопасности в компании заявили, что Шлегель никогда не имел доступа к исходному коду продуктов Acronis или к серверам с данными клиентов. Тем не менее, заверили в IT-компании, отдел безопасности рассмотрит вопрос о доступе Шлегеля к информации.

В 2006-2007 году Шлегель был пресс-секретарем движения «Наши», а затем его комиссаром. В 2007 году и в 2011 годах Шлегель избирался в Госдуму от ЕР. Он известен как автор поправок к закону о СМИ, позволяющих закрывать средства массовой информации за клевету. Отметим, что депутаты при рассмотрении во втором чтении отклонили данный законопроект. Также депутат голосовал за «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять сирот из России. В 2012 года Шлегель инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки телеканала «Дождь» после трансляции митингов протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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