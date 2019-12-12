В Госдуме готовы ответить на инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сообщил, что в парламенте может быть рассмотрен аналогичный инициативе сенаторов США о внесении России в список государств – спонсоров терроризма зеркальный законопроект.

Это стало реакцией на одобрение международным комитетом сената США законопроекта, обязывающего госсекретаря Майка Помпео принять решение об объявлении России спонсором терроризма. Документ призывает охарактеризовать вооруженные формирования на востоке Украины террористическими организациями, поддерживаемые Россией.

«Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму», – приводит РИА «Новости» слова Шерина. Народный избранник считает, что у России нет причин помогать террористам, а серьезные вопросы к США по данной теме имеются. На сегодняшний день в американский список стран – спонсоров терроризма входят Северная Корея, Сирия, Иран и Судан.

Решение о том, «соответствует ли Российская Федерация критериям признания ее страной – спонсором терроризма», руководитель Госдепартамента должен представить не позднее чем через 90 дней после принятия законопроекта. В тот же срок госсекретарь должен представить Конгрессу решение о том, «соответствуют ли критериям признания иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, физически присутствующие в Донбассе (Украина) и находящиеся под контролем или получающие помощь Российской Федерации, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые «Донецкой народной республикой» или «Луганской народной республикой».

Примечательно, что ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.

Отметим, что вопрос о признании России спонсором терроризма поднимается не в первый раз. Так, в феврале 2019 года сенаторы США подготовили законопроект о новых антироссийских санкциях, который содержал вопрос, «стоит ли считать Россию спонсором терроризма».

Тогда законопроект вызвал негативную реакцию членов обеих палат российского парламента. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров пообещал, что Москва введет контрмеры, если новые американские санкции вступят в силу. «Нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы – убежден в этом», – подчеркнул сенатор.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.12.19

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