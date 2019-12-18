Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцы с 1 марта 2020 года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. Соответствующее решение сегодня приняло правительство Украины.

В кабмине пояснили, что это решение призвано ускорить прохождение пограничного контроля. Для проверки сведения с загранпаспортов для проверки будут считываться специальными приборами, пояснили в ведомстве.

При въезде украинцев с территории России обратно погранслужба будет пропускать их по внутренним гражданским паспортам и свидетельствам о рождении.

Теперь всем украинцам, желающим посетить Россию, придется обзавестись загранпаспортом.

Сегодняшнее решение украинских властей отменяет действие положений соглашений с Россией от 1997 и 2011 годов, которые позволяли украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам и свидетельству о рождении для лиц до 16 лет.

Как сообщал «Новый День», введение запрета на выезд в Россию по внутреннему паспорту в начале декабря анонсировал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Стоит отметить, что украинские власти начали ужесточать правила пересечения границы России еще при Петре Порошенко. В частности, устанавливались различные ограничения для российских граждан при въезде на Украину.

Между тем, российских президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не намерена вводить ограничения для украинских граждан в ответ на политику Киева.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 18.12.19

В Екатеринбурге собирают подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина. / «Иначе в следующем году наступит политический кризис»: Зюганов призвал Путина проявить характер. / «Настрадались»: власти Косова выступили с очередным обвинением в адрес Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»