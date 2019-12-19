Путин рассказал о фундаментальных ошибках Ленина

Президент России Владимир Путин дал собственную оценку фигуры Ленина в истории нашей страны. «Он был не государственный деятель, а революционер, и когда я говорил о тысячелетней истории государства, оно было строго централизованным, унитарным, а Владимир Ильич предложил создать не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы получили привязку к территориям, получили право выхода из этой конфедерации, но территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания народов. До сих пор есть болевые точки. И даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек – стоит только на секунду отпустить, мало не покажется! Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но, в конечном счете, принял, и что получилось? Исконно русские территории – все Причерноморье, западные земли – были переданы в Украину со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что она была сельская территория, считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства. Это странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина», – отметил президент.

Также он раскритиковал большевиков за то, что они «связали будущее страны со своей собственной партией». «Как только партия начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас. Причем, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была частью политизированной организации, КГБ СССР, у меня были свои представления о вождях, но с позиции сегодняшнего опыта, кроме идеологии есть общественно-политические составляющие, которые не учитывались при создании СССР. Ошибка привязывать партию к стране, фундаментальная ошибка», – добавил он.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 19.12.19

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