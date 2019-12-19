Путин заявил о проблемах с «Дальневосточным гектаром» – инфраструктуры до сих пор нет

Программой «Дальневосточный гектар» воспользовались многие, эта программа для всех граждан, а не только для жителей Дальнего Востока, но с ее реализацией существуют проблемы, признал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Там есть проблемы, в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры», – отметил глава государства. По его словам, эти проблемы необходимо решать, а уже потом перенимать этот опыт и реализовывать аналогичные программы в других регионах. «Нам нужно реализовать планы и начинания, а потом распространять этот опыт на другие регионы, в частности, на Зауралье», – сказал президент.

Он упомянул и о поддержке многодетных семей, и о льготной ипотеке под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке, решение о которой было принято в декабре. «Семьи, где появляется третий ребенок, должны поддерживаться. Это касается и ипотеки под 2%. Надо подсчитать, как программа пойдет на Дальнем Востоке, подумать, и уже потом принимать решения о распространении этого опыта в других регионах», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.19

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