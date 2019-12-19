Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Президент РФ Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях. Журналистка «Би-би-си» поинтересовалась у российского лидера о его предполагаемых дочерях Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которые, с ее слов, занимаются бизнесом. Корреспондент спросила, когда президент России признает, что эти женщины – его дочери, и когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых руководителей. При этом она упомянула о фонде «Иннопрактика», в котором, предположительно, работает Екатерина Тихонова.

Владимир Путин на вопрос не ответил. «Вы упомянули одну женщину, вторую, а также упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт», – сказал президент и дал совет «покопаться в этом». «Тогда вы, поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает», – указал он.

При этом Путин подчеркнул, что «Инопрактика» – это инициатива ректора МГУ и там много талантливых людей. Связано это с желанием российских вузов «сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей», отметил он.

«Мы очень часто закупаем за границей то, что можем произвести сами. «Иннопрактика», вся ее деятельность посвящена именно этому, в этом ее смысл», – добавил президент. Необходимо, чтобы инновации, которыми занимаются работающие в этом фонде «талантливые люди», «были известны нашему бизнесу», отметил Путина и пожелал им успеха.

Ранее президент РФ говорил, что его дети не занимаются политикой. При этом он никогда не опровергал, но и не подтверждал информацию, что Тихонова и Воронцова – его дочери.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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