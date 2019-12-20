Михаила Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачев был госпитализирован с воспалением легких. По словам самого политика, он уже почти выздоровел.

В настоящее время 88-летний Горбачев еще находится в больнице. Он подтвердил сообщение о своей болезни.

«Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого, – рассказал бывший советский лидер РИА «Новости». – По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка – и все».

Михаил Горбачев был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС. Он запомнился попыткой реформировать советскую систему, которую назвали «Перестройкой», отказом от коммунистической идеологии.

Сейчас политик проживает за границей. Он очень тщательно следит за своим здоровьем, регулярно проходит обследования. В прошлом году он несколько месяцев провел в больнице, где работал над своей новой книгой.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 20.12.19

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