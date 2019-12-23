В Минобороны прошли серьезные кадровые перестановки

В Минобороны России состоялась «серьезная кадровая ротация», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Приказы о новых назначениях высокопоставленных офицеров подписаны на днях, отмечает издание.

В частности, перестановки произошли в Военно-морском флоте. Новым руководителе Главного штаба стал адмирал Александр Витко, командовавший в 2014 году Черноморским флотом. На пост его заместителя назначен вице-адмирал Владимир Касатонов.

По данным издания, технополис «Эра», который занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере возглавил руководитель военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Он защитил звание доктора технических наук, неоднократно был в командировках в Сирии, где занимался организацией работы подчиненных в условиях миротворческой операции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.19

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