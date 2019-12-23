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Понедельник, 23 декабря 2019, 12:33 мск

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Названа дата выступления Путина с посланием парламенту

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, предметная работа над содержанием послания уже началась.

Напомним, в уходящем году Владимир Путин выступил с посланием к парламенту России 20 февраля. Выступление президента проходило в Гостином дворе и продолжалось около полутора часов. СМИ отмечали, что речь Путина прерывалась аплодисментами более 33 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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