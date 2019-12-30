«Всё непросто»: Кремль отказывается делать прогнозы по подписанию транзитного контракта с Украиной

В Вене с 26 декабря продолжаются переговоры представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» по новому газовому транзитному контракту. Старый договор истекает 31 декабря. Новое соглашение до сих пор не подписано. Условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года, согласно договоренностям сторон, значилось подписание до 29 декабря мирового соглашения по всем судебным спорам по транзиту российского газа в Европу в рамках действующего контракта. Однако этот документ до сегодняшнего дня не был согласован и подписан. Будут ли подписаны оба соглашения до конца 2019 года, пока непонятно. В Кремле уже заявили, что не делают никаких прогнозов по поводу заключения нового газового контракта между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры с Украиной по газу как непростые, передают информагентства. «Пока нечего сказать, переговоры идут», – сказал он журналистам, подчеркнув, что «работа ведется».

Официальный представитель Кремля добавил, что отказывается «забегать вперед и делать какие-то прогнозы».

Тем временем глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового транзитного контракта в РФ. «Сегодня <...> закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», – цитирует топ-менеджера РБК.

Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев поздно вечером 28 декабря заявил, что обе стороны достигли прогресса, но «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет». По его словам, «борьба идет за каждую запятую».

Как сообщал «Новый День», согласно достигнутым предварительным договоренностям, «Газпром» выплачивает «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражным судом, а взамен украинская сторона отказывается от дальнейших финансовых претензий. Кроме того, российская компания подпишет с новым независимым оператором украинской ГТС пятилетний транзитный контракт, общим объемом свыше 200 млрд кубометров. Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период 2021-2024 годов. Эксперты прогнозировали, что самым сложным вопросом будет спор вокруг тарифа на транзит.

В конце минувшей недели «Газпромом» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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