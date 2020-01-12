Путин обсудил с Макроном и Конте Иран, Ливию, Сирию и Украину

Президент России сегодня по телефону обсудил международную ситуацию президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джузеппе Конте. Как сообщают «Вести», Путин и Макрон согласились, что напряженная ситуация вокруг Ирана требует сдержанности всех заинтересованных сторон. Лидеры двух стран считают необходимым сохранить действие Совместного всеобъемлющего плана действий.

Также Путин и Макрон обсудили ход дел в Ливии и начавшееся там перемирие – режим превращения огня начал действовать с ноля часов 12 января и пока события развиваются в позитивном ключе. По мнению лидеров двух стран, необходимо задействовать все политико-дипломатические рычаги для разрешения конфликта и прекращения гражданской войны, которая идёт в регионе уже 10 лет.

Последними пунктами разговора Путина и Макрона значились Сирия и урегулирование внутриукраинского конфликта.

С премьером Италии Конте Путин обсудил ситуацию в Ливии и грядущий саммит по ней в Берлине, на который накануне президента РФ лично пригласила канцлер Ангела Меркель.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.20

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