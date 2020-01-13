Враждующие стороны Ливии заключат в Москве соглашение о прекращении огня

МИД России подтвердил информацию о проведении в Москве в понедельник, 13 января, переговоров по урегулированию ситуации в Ливии с участием противоборствующих сторон – командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Встреча пройдет при участии министров иностранных дел и обороны России и Турции.

В МИД России отметили, что «сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции» – переговоры пройдут «в контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле» (цитата по РИА «Новости»). В ливийском саммите, помимо Хафтара и Сарраджа, примут участие представители других ливийских сторон.

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Москву фельдмаршала Халифа Хафтара. Ожидается, что по итогам переговоров стороны конфликта подпишут соглашение о перемирии, которое положит конец гражданской войне, которая идет почти 10 лет.

Как сообщал «Новый День», в самой Ливии больше суток действует режим прекращения огня – перемирие было заключено с ноля часов 12 января и с тех пор ситуация развивается в позитивном ключе.

Кровопролитная гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения и жестокого убийства лидера страны Муаммара Каддафи. С тех пор страна расколота на две части – восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия, а Триполи и запад страны – ПНС. Весной силы Хафтара начали наступление на Триполи, объясняя необходимость военной операции борьбой с террористами запрещенного в РФ и многих других странах «Исламского государства».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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