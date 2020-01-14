Эрдоган пригрозил Хафтару преподать урок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Он сделает это, если генерал не остановит наступление на позиции войск Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

Эрдоган сообщил, что Турция пристально следит за положением дел в Ливии. Он предупредил, что в случае возобновления ударов по позициям признанных властей Ливии «Турция готова преподать Хафтару урок», заявил турецкий лидер в ходе выступления в парламенте страны. Как передает телеканал NTV, Эрдоган также рассказал, что изначально Хафтар принял условия соглашения о прекращении огня, но потом «сбежал из Москвы», где шли переговоры с ПНС Фаиза Сарраджа.

«На переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», – рассказал Эрдоган, добавив, что теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на России. По словам турецкого лидера, вопрос о перемирии в Ливии станет одной из центральных тем конференции в Берлине, которая должна состояться 19 января.

Ранее Халифа Хафтар покинул Москву, отказавшись подписать соглашение о прекращении огня с действующим в столице страны – Триполи – ПНС. Он объяснил отказ тем, что предложенный вариант документа не учитывал ряд требований ЛНА. «Проект игнорирует многие из требований ливийской армии», – заявил Хафтар. Кроме того, он говорил о необходимости ввода его сил в Триполи и создании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.

Кроме того, фельдмаршал выступал с призывом организовать международный мониторинг за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции, а также выдвигал требование полного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Как писал «Новый День», в понедельник, 13 января, в Москве состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Ливии с участием противоборствующих сторон, а также министров иностранных дел и обороны России и Турции. В самой Ливии в выходные был объявлен режим прекращения огня – перемирие было заключено с ноля часов 12 января и с тех пор ситуация развивалась в позитивном ключе.

Кровопролитная гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения и жестокого убийства лидера страны Муаммара Каддафи. С тех пор страна расколота на две части – восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия, а Триполи и запад страны – ПНС. Весной силы Хафтара начали наступление на Триполи, объясняя необходимость военной операции борьбой с террористами запрещенного в РФ и многих других странах «Исламского государства».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 14.01.20

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