В Ливии стороны заключили перемирие и тут же стали его нарушать

В Ливии противоборствующие стороны заключили перемирие и тут же его нарушили. Так, командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави обвинил силы Правительства национального согласия Ливии в применении оружия. Правительство национального согласия утверждает то же самое – противник продолжает стрелять.

Напомним, в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара обьявили о введении режима прекращения огня, которое вступило в полночь. При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что гражданская война в Ливии идёт уже десять лет. Прийти к согласию и прекратить военные действия в последние дни ливийцев призывал и Евросоюз, и стратегический тандем Россия-Турция.

Триполи, Елена Васильева

Триполи. Другие новости 11.01.20

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