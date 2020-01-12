В Ливии стороны заключили перемирие и тут же стали его нарушать

В Ливии противоборствующие стороны заключили перемирие и тут же его нарушили. Так, командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави обвинил силы Правительства национального согласия Ливии в применении оружия. Правительство национального согласия утверждает то же самое – противник продолжает стрелять.
Напомним, в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара обьявили о введении режима прекращения огня, которое вступило в полночь. При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что гражданская война в Ливии идёт уже десять лет. Прийти к согласию и прекратить военные действия в последние дни ливийцев призывал и Евросоюз, и стратегический тандем Россия-Турция.
Триполи, Елена Васильева
Триполи. Другие новости 11.01.20
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