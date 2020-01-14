Хафтар объяснил отказ от соглашения о прекращении огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинул Москву, отказавшись подписать соглашение о прекращении огня с действующим в столице страны – Триполи – Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. Он объяснил отказ тем, что предложенный вариант документа не учитывал ряд требований ЛНА, сообщает ТАСС.

«Проект игнорирует многие из требований ливийской армии», – цитирует Хафтара телеканал Al Arabiya. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что Хафтар в ходе непрямых встреч в Москве заявлял о необходимости ввода его сил в Триполи и создании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.

Кроме того, фельдмаршал выступал с призывом организовать международный мониторинг за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции, а также выдвигал требование полного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Как писал «Новый День», в понедельник, 13 января, в Москве состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Ливии с участием противоборствующих сторон, а также министров иностранных дел и обороны России и Турции. В самой Ливии в выходные был объявлен режим прекращения огня – перемирие было заключено с ноля часов 12 января и с тех пор ситуация развивалась в позитивном ключе.

Кровопролитная гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения и жестокого убийства лидера страны Муаммара Каддафи. С тех пор страна расколота на две части – восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия, а Триполи и запад страны – ПНС. Весной силы Хафтара начали наступление на Триполи, объясняя необходимость военной операции борьбой с террористами запрещенного в РФ и многих других странах «Исламского государства».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.20

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