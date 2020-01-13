«Ящик Пандоры» открыт: Иран готов к гибридной войне против «крутого военачальника» Трампа

Очередной кризис на Ближнем Востоке, вызванный убийством иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани, открыл «ящик Пандоры». Как считают российские политические эксперты, «перемирие» между США и Ираном только видимое, поэтому в ближайшее время возможно начало новой гибридной войны – Запад наверняка попытается организовать смену режима в Иране. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев подчеркнул, что мир действительно «очень близко подошёл к возможности вооруженного конфликта». По его оценке, вероятность войны зависела от ответа Вашингтона на ракетный удар по американским военным базам в Ираке.

«Все определялось ответом Соединенных штатов Америки… Действительно, иранский удар по американской военной базе в Ираке носил демонстративный характер – Иран заблаговременно предупредил об этом руководство Ирака, и Соединенные штаты Америки получили эту информацию. Это была основная причина, почему не было жертв с американской стороны. Но, тем не менее, был нанесен удар и США не ответили», – отметил Евсеев.

Эксперт обратил внимание, что США впервые не ответили на подобную «пощечину». «Отказ от реакции на удар, пусть даже демонстративный, существенно изменит всю ситуацию на Ближнем Востоке. Есть новая тенденция, которая говорит об ослаблении региональной роли США. Я думаю, на Ближнем Востоке это заметят», – уверен он.

В этой связи Евсеев также отметил, что американские базы в регионе в целом являются довольно доступной целью с военной точки зрения. «Американские базы на Ближнем и Среднем Востоке не имеют не только противоракетной, но и противовоздушной обороны. В этих условиях массированное применение ракет для США представляет угрозу, защитить базы они не могут. Возникают следующие возможности: либо договариваться, либо сокращать военное присутствие. Я думаю, что они будут вынуждены пойти и на это», – подчеркнул военный эксперт.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков со своей стороны подчеркнул, что действия Вашингтона носят вопиющий характер. «Мировая эскалация вышла на новый уровень. Без объявления войны было уничтожено высшее должностное лицо одного государства другим государством – членом Организации объединенных наций. Открыт ящик Пандоры. Не исключено, что что американцы могут пойти и дальше и с другими должностными лицами…» – сказал он.

При этом эксперт согласился, что и США, и Иран попытаются избежать военного столкновения. «Иран тоже боится большой войны с США ввиду явных несопоставимых военных ресурсов и того, что мы видели со сбитым самолётом – большой слабости в системе упреждения вооруженными силами Ирана и серьезного протестного потенциала, который накоплен внутри страны», – сказал он.

При этом Марков выразил уверенность, что Вашингтон не планируют сейчас разворачивать активные действия на Ближнем Востоке, так как удар США по Сулеймани только на 10% носил внешнеполитическую логику. «На 90% он носил внутриполитический характер и был нужен для переизбрания Трампа на выборах президента США. Он хочет показать себя крутым военачальником, способным убивать противников Америки, чтобы он хорошо смотрелся на фоне Барка Обамы и других», – считает политолог.

В то же время, согласно прогнозу Маркова, Запад очевидно попытается дестабилизировать обстановку внутри Ирана. «Протестный потенциал накоплен огромный. Согласно социологии, уровень антиамериканизма один из самых низких на Ближнем Востоке. Думаю, будет развертываться протестное настроение в Иране, в том числе, для раскола части высшего руководства», – сказал Марков.

Как считает старший научный сотрудник Центра изучения стран БСВ ИВ РАН Владимир Сажин, хотя война не выгодна никому, нынешнее снижение напряженности не продлится вечно. «Большой войны межу США и Ираном не будет. После убийства Сулеймани в Швейцарии активно велись негласные переговоры между Тегераном и Вашингтоном – пришли к тому, что дальше обстановку накалять не нужно. Поэтому ответный удар по двум базам был «диетическим». Все понимали, что Иран не может не ответить. Их пропаганда сказала, что было 80 убитых, 110 объектов разрушено – но это для внутреннего потребления. Все остались довольны. Но снижение напряженности не вечно – оно не затрагивает коренные противоречия», – сказал Сажин.

В то же время, по мнению эксперта, Иран сейчас готов к ведению гибридной войны. «Сулеймани подготовил прекрасную инфраструктуру для ведения гибридной войны. Это его идея, потому что все отлично знают в Тегеране, что сравнивать военный потенциал Ирана и даже Израиля – смысла нет. Поэтому был найден другой путь укрепления своей боеспособности через возможности ведения гибридной войны», – отметил он.

По его оценке, инструменты могут быть использованы самые разные. «Это включает много аспектов: шиитские группировки, которые Сулеймани собрал со всего Ближнего Востока – они имеют большой вес для ведения спецопераций по всему миру. Он также буквально воссоздал силы специального назначения «Кудс»… Словом, Иран имеет возможности для активного ведения гибридной войны, куда входит и кибервойна», – считает Сажин.

«Я не думаю, что после такого внешнего перемирия изменится внутреннее противостояние двух стран. Не стоит забывать, что ответ США и Трампа на удар был экономический. Он ввел дополнительные санкции в отношении некоторых отраслей экономики – текстильная промышленность, горно-обрабатывающая промышленность. Это серьезный удар», – подчеркнул эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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