Следующим шагом на пути к миру в Ливии должно стать освобождение незаконно удерживаемых ПНС россиян

В Ливии наступило долгожданное перемирие после успешных переговоров по урегулированию кризиса между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как и было оговорено, в ночь с 11 на 12 января в 00:00 часов к войскам обеих сторон поступили приказы прекратить огонь.

По данным источников, некоторые время силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии все же обстреливали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, однако к утру залпы орудий свелись к автоматным очередям. Это первый успешный шаг к урегулированию ситуации в стране за долгое время.

Предложения ввести режим прекращения огня в Ливии предпринимались сторонами нелднократно, однако реализовать перемирие удалось только после переговоров между Путиным и Эрдоганом. Вмешательство главы российского государства как авторитетного политика на Ближнем Востоке сыграло в начале процесса урегулирования ситуации в Ливии немаловажную роль, когда он предложил турецкому президенту инициировать перемирие.

Судя по данным СМИ, чиновники ПНС абсолютно не способны контролировать действия террористических группировок, «услугами» которых они пользуются. О полной потере контроля и координации действий боевиков говорят действия мародеров в триполитании и невольничьи рынки. Чтобы показать контролируемость и управляемость своих бандформирований ПНС необходимо заручиться поддержкой России как с авторитетным арбитром, а следующим шагом на пути к перемирию могло бы стать освобождение незаконно удерживаемых граждан разных стран в неофициальных ливийских тюрьмах.

В частности, речь идет о российских социологах Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Хасане Али Суэйфане. Российские граждане удерживаются в тюрьме «Митига» в Триполи, контролируемой боевиками местного бандформирования RADA, которое официально входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия. О тюрьме и ее «охранниках» неоднократно сообщалось в докладах Совета безопасности ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Социологов задержали боевики ПНС в ночь с 16 на 17 мая 2019 года, не предъявив никаких оснований. Как известно, ученые въехали на территорию страны законно с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных норм. Они занимались научной работой для Фонда защиты национальных ценностей. Третий участник группы Александр Прокофьев после завершения командировки смог беспрепятственно покинуть территорию государства, а оставшиеся на территории Ливии Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан перестали выходить на связь с руководством фонда.

В ситуацию пытались вмешаться российский МИД общественные организации и чиновники, однако действенных результатов это не дало – боевики на протяжении пяти месяцев не пускали к удерживаемым россиянам даже адвоката.

В условиях наступления перемирия между сторонами кризиса в Ливии со стороны так называемого Правительства национального согласия было бы логично в качестве следующего хода освободить незаконно удерживаемых граждан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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