Уйдут триллионы. Подсчитано, во сколько обойдутся подарки россиянам из послания президента

Меры по улучшению демографической ситуации и другие социальные инициативы, объявленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, обойдутся в почти 1 триллион рублей. Такую оценку представил авторы телеграм-канала Proeconomics. «Выплаты на детей до 7 лет в 5,5 тыс. руб. обойдутся почти в 800 млрд. руб. в год. Увеличение материнского капитала – еще почти в 120 млрд. в год. Итого почти 1 трлн. в год прибавит социалка. Это хорошо», – говорится в сообщении. При этом отмечается, что эти меры вряд ли могут значительно улучшить ситуацию с рождаемостью в стране: «Смогут ли эти выплаты увеличить рождаемость? Сильно – нет»

Меры по поддержке демографии, озвученные президентом, уже оценили в правительстве и Счетной палате. Так, глава СП Алексей Кудрин назвал послание главы государства «самым дорогим» на его памяти. По его словам, предложенные президентом меры потребуют 400-500 млрд рублей в год, что составляет 0,4-0,5% ВВП, передает РИА «Новости».

По мнению первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, в 2020 году пакет демографических стимулов обойдется в 400-450 млрд рублей. Однако в 2021 году сумма будет «гораздо выше», добавил чиновник, но цифру не уточнил.

Глава Минфина выразил уверенность, что многомиллиардные траты не нарушат макроэкономическую стабильность в стране. По его словам, деньги на реализацию предложенных президентом мер власти будут брать в том числе в резервном фонде правительства, при этом возможность увеличения программы госзаимствований пока не обсуждается. Для выполнения поставленных президентом задач, отметил Силуанов, в кабмине будут «заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с черными схемами, теневыми схемами в уклонении от налогов». При этом он заверил, что все объявленные главой государства меры будут обеспечены финансированием в полном объеме.

Вице-премьер Татьяна Голикова также заверила, что в бюджете есть все необходимые средства на демографические инициативы президента. «Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов», – сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поспешил заявить, что объявленные президентом предложения приведут к снижению бедности в России на 10% в 2020 году или «может даже немного больше», передает «Интерфакс».

В то же время Минэкономразвития по итогам озвученного послания Федеральному собранию заявило, что пакет президентских социальных инициатив ускорит рост ВВП РФ в 2020 году на 0,3 процентного пункта. По оценке МЭР, в текущем году предложения главы государства обойдутся в 300 млрд рублей, а с 2022 года – более 600 млрд рублей ежегодно. «С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление «ловушки слабого спроса», – говорится в заявлении Минэкономразвития.

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что меры по поддержке бедных и по росту рождаемости положительно повлияют на потребительский спрос, что «даст определенный вклад с точки зрения экономического роста» (цитата по «Интерфакс»). При этом он призвал не ждать роста инфляции в связи с президентскими инициативами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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