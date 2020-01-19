Медведев: Правительство ушло в отставку, чтобы не мешать президенту

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, чтобы не мешать президенту в его масштабных реформах, и потому что сам глава кабмина устал принимать решения «по исключительно трудным вопросам». Об этом отставной премьер-министр рассказал в интервью Первому каналу.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Медведев заявил об отставке 15 января, сразу после оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию. Вместе с ним, согласно Конституции России, сложило полномочия и федеральное правительство.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране – это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, – что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», – заявил Медведев.

И добавил: он возглавлял правительство в течение 8 лет, и это была «очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам».

В целом, работой кабмина под своим руководством Медведев доволен, хотя признает, что ряд задач остался нерешенным. Например, почти не росли реальные располагаемые доходы населения. Отношение теперь уже отставного премьера к этой проблеме хорошо известно и давно стало мемом.

Напомним, во время визита председателя правительства РФ в Крым в мае 2016 года местные жители пожаловались на низкие пенсии, несопоставимые с ценами: «Пенсия – невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет… Вы же обещали, что индексация будет, где она – это индексация?!» Медведев ответил, что индексации нет нигде – на 2016 год подобное решение не принималось. «Денег нет сейчас, найдем деньги – сделаем индексацию, – заявил премьер. – Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Теперь Медведев заявляет, что для нового правительства повышение доходов граждан должно стать ключевой задачей. Правда, не уточнил, имеет ли он ввиду всех жителей России или какие-то определенные группы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.01.20

На берлинской конференции будет «правительство террористов» из Ливии. / Любимое кафе Макрона, действительно, подожгли намеренно. / Польша заявляет права на ряд культурных ценностей России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»