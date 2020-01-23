Путин пригласил мировых лидеров провести саммит по главным проблемам настоящего

Президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. Как сообщает ТАСС, по мнению Путина, забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. «У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир», – заявил глава российского государства на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». На его взгляд, «пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Путин сообщил об обсуждении такой идеи с некоторыми коллегами и уже последовавшей положительной реакции.

Российский лидер предложил «провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам». «Россия готова к такому серьезному разговору, мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам «пятерки», – заверил российский лидер, которого цитирует ТАСС.

По мнению Путина, перед постоянными членами СБ ООН стоит «много задач». В качестве примера он привел обсуждавшуюся недавно в Берлине тему Ливии. «Нам предстоит в Совете Безопасности вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию, но много и других проблем», – подчеркнул президент РФ. По его словам, проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, будет важным и символичным.

Москва, служба мониторинга

Москва. Другие новости 23.01.20

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