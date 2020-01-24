Китай ответил на призыв Путина о встрече лидеров Совбеза ООН

Китай поддержал инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти государств – постоянных членов Совета безопасности ООН. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, власти КНР готовы совместно с РФ «контактировать и согласовывать этот вопрос с остальными постоянными членами Совбеза».

Она напомнила о важной роли Совбеза в решении вопросов сохранения мира, особенно в нарастающей сегодня обстановке нестабильности и нарастания напряженности в «горячих точках». Хуа Чуньин напомнила, что в текущем году исполняется 75 лет победы над мировым фашизмом и создания ООН. В связи с этим углубление контактов и сотрудничества имеет огромное значение для отстаивания мультилетаризма и послевоенного мирового порядка, мира и стабильности, отметила она.

Это стало реакцией на предложение российского лидера провести в 2020 году встречу лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН. В ходе выступления на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», Путин заявил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира, напоминает «Интерфакс».

Путин считает необходимым провести встречу с участием лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. По его словам, это можно сделать в любой точке мира, где это будет удобно. «Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки», – сказал Путин.

Как писал «Новый День», по мнению российского президента, перед постоянными членами СБ ООН стоит «много задач». В качестве примера он привел обсуждавшуюся недавно в Берлине тему Ливии. «Нам предстоит в Совете Безопасности вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию, но много и других проблем», – подчеркнул президент РФ. По его словам, проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, будет важным и символичным.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 24.01.20

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