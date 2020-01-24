Экс-члены кабмина Орешкин, Мединский и Козак получили новые назначения

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указы о назначении экс-министра экономики Максима Орешкина, бывшего главы Минкультуры Владимира Мидинского и экс-вице-премьера Дмитрия Козака на новые должности. Отметим, все трое не вошли в новый состав правительства, сформированный 21 января.

Орешкин и Мединский назначены помощниками президента. Напомним, Орешкина на посту главы Минэкономразвития сменил бывший пермский губернатор Максим Решетников. Новым министром культуры стала руководитель департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Козак получил пост заместителя руководителя администрации президента. Ради бывшего вице-премьера Путин сегодня подписал указ о внесении изменений в положение об администрации президента РФ, согласно которому у руководителя АП увеличилось число заместителей с двух до трех.

Все указы о назначениях вступают в силу 24 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.20

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