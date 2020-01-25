Помощник президента Сурков уволился

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

По словам политолога, Сурков расскажет о действительных причинах ухода и дальнейших планах через месяц. Владислав Сурков являлся помощником главы государства с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.20

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