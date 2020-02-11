Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим фанатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его самым большим фанатом в мире является генсек НАТО Йенс Столтенберг. В частности, глава Североатлантического альянса благодарен американскому лидеру за деньги, полученные от союзников.

США заставили партнеров по НАТО увеличить взносы. «Я думаю, что мой самый большой фанат во всем мире – генеральный секретарь Столтенберг, глава НАТО. Он сказал, что не может в это поверить, потому что в течение 20 лет… они платили все меньше и меньше», – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Осенью прошлого года США настояли на том, чтобы страны-члены Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону. К 2024 году союзники должны выделять на эти цели до 2% ВВП. При этом свою долю в бюджете НАТО Вашингтон намерен снизить с 22% до 16%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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