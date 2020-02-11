В Кремле сменился куратор украинского направления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что украинское направление в Кремле отныне курирует замруководитель администрации главы государства Дмитрий Козак.

По его словам, «Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции» (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-атташе Кремля добавил, что «точную формулировку» пропишут в распределении обязанностей, которые еще формально не зафиксированы.

На вопрос, интеграцией с какими странами займется Козак, пресс-секретарь ответил, что точно не России и Украины. Песков рассказал, что у России, помимо Украины, «много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно».

Ранее вопросы отношений Москвы и Киева курировал помощник президента Владислав Сурков. В январе глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с госслужбы из-за «смены курса на украинском направлении». В Кремле в ответ тогда заявили, что указа об отставке пока нет, и Сурков продолжает исполнять свои обязанности. Сегодня Песков заявил, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова на данный момент не подписано.

Напомним, в правительстве Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку в середине января после оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию, Козак занимал пост вице-премьера. В новый кабмин под руководством Михаила Мишустина он не попал. В конце января Владимир Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента.

Москва, Наталья Аникина

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