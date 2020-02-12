Путин вызывает всё больше раздражения у россиян, рейтинг доверия ему продолжает падать – «Левада-центр»

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился до 35%. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса «Левада-центра». По сравнению с сентябрем 2019 года россиян, доверяющих главе государстве, стало меньше на 4 процентных пункта.

Надо отметить, что в ноябре 2017 года – до проведения пенсионной реформы – рейтинг доверия Владимиру Путину составлял 59%, а уже в июне 2018 года, когда правительство РФ официально объявило о планах повысить в стране возраст выхода на пенсию, уровень доверия президенту опустился на 11% – до 48% и впоследствии снизился до 39-40%. Таким образом, рейтинг доверия главе государства за два с лишним года упал на 24 процентных пункта – почти вдвое.

При этом с сентября прошлого года жители России стали больше доверять министру обороны РФ Сергею Шойгу (рост с 13% до 19%) и главе МИД Сергею Лаврову (с 14% до 17%).

Рейтинг доверия бывшему главе правительства РФ Дмитрию Медведеву рухнул с 9% до 5%. Примечательно, что экс-премьер возглавил январский антирейтинг российских политиков с показателем 27%.

Новому главе правительства России Михаилу Мишустину доверяют 3% респондентов. Столько же участников опроса доверяют оппозиционному политику, создателю Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному и лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Рейтинг доверия главному коммунисту страны Геннадию Зюганову и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому составляет соответственно 7% и 14%.

При каждый пятый опрошенный (22%) признался, что не доверяет ни одному российскому политику.

Опрос проводился 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 регионах РФ методом личного интервью на дому у респондента. В ходе опроса респонденты сами называли имена политиков, которым доверяют, а не выбирали из предложенных вариантов ответа. «Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков, комментируя результаты опроса газете «Ведомости», отметил, что уровень доверия президенту РФ снижается давно и устойчиво, при этом отдельные выступления Путина, к примеру, недавнее оглашение послания Федеральному собранию, носят временный эффект. Социолог полагает, что падение рейтинга доверия главе государства можно объяснить стойким раздражением и усталостью россиян от президента.

По мнению Гудкова, новая риторика Путина, которая касается социальной повестки, «дает кратковременный эффект». «Падение (доверия – прим. ред.) началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга», – рассуждает социолог, указывая, что в обществе «нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

В то же время рейтинг одобрения деятельности президента РФ держится на протяжении полугода на одном уровне – 67-70%. Гудков пояснил, что доверие касается оценки социальной сферы внутри страны, а одобрение связано с внешней политикой – «это разные роли президента – на внешней арене и внутри страны».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 12.02.20

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