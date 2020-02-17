Судья КС: Россия не является правопреемницей СССР

Россия не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство». Такое мнение высказал судья Конституционного суда Константин Арановский, комментируя решение КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

Судья считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», – приводит слова Арановского «Коммерсантъ».

По мнению судьи, России не следует замещать «государство павшего социализма», в связи с тем, что власть Советов ответственная за непростительные злодеяния, «начиная со свержения законной власти Учредительного собрания». «Не быть ей правопредшественницей правовой демократии», – подчеркнул судья, напомнив, что в Германии и Чехии действия коммунистических режимов осуждены на государственном уровне.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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