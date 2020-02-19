Россия созывает экстренное заседание в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Комиссия ООН по разоружению по запросу России отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову. Москва назвала действия США безответственными и потребовала экстренной встречи комитета ООН по отношениям.

Заседание комиссии ООН по разоружению, на котором предполагалось избрать ее председателя, отложили на десять дней, сообщается на сайте организации. По информации российской стороны, Воронцов в Москве ожидает выдачи необходимой для прибытия в Нью-Йорк американской визы. Ежегодная сессия должна пройти с 6 по 24 апреля.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у США не было никаких законных оснований для невыдачи виз российским делегатам, передает РЕН ТВ. «Секретариат ООН обращал внимание на такое неподобающее, безответственное поведение, которое ставит под угрозу проведение мероприятия, а в данном сроке сорвало проведение мероприятия в указанные сроки. Мы не просто осуждаем, но и будем поднимать этот вопрос в ходе контактов с генсеком ООН и странами-членами», – отметила Захарова.

Стоит отметить, что с невыдачей виз делегаты из России сталкивались неоднократно. Так в декабре прошлого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев вновь не смог получить американскую визу для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Нью-Йорк, Москва, Зоя Осколкова

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