«А теперь послушай меня!» Депутат Вишневский вынудил спикера ЗакС Санкт-Петербурга Макарова перейти на крик

Вчера, 19 февраля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось рабочее заседание, в ходе которого обсуждались законопроекты о внесении поправок в законодательство северной столицы. На совещании присутствовал начальник регионального отдела главка МВД Роман Плугин. Он выступил с отчетом о полицейской деятельности в районах за прошедший год.

Выступление Плугина вызвало интерес у петербургских политиков, и они стали задавать ему вопросы. Но из-за депутата Бориса Вишневского дебаты превратились в ссору. Парламентарий очень остро отреагировал на то, что ни он, ни его коллеги не успели спросить у Плугина то, что их интересовало. Депутат раздраженно заявил, что регламент заседания нарушен, а беседа цензурирована.

Спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров не оставил без внимания выпад Вишневского и жестко отчитал его за неуместное поведение. Довольно резкая реакция обнажила явный конфликт между политиками. В этой связи перепалка может негативно повлиять на позицию Вишневского, который собрался переизбираться в парламент или выдвигаться в Госдуму в 2021 году.

Макаров достаточно жестко раскритиковал поведение Вишневского и дал ему понять, что он уже перешел допустимые границы.

Свою речь спикер ЗакС начал со слов: «А теперь слушай меня внимательно! Ни разу не было за всю историю, хотя бы раз, чтобы кто-то что-то здесь сделал не так, не по регламенту – это первое».

Возмутило Макарова и то, что Вишневский «раскланивался» перед представителями прессы и устраивал «театральные постановки». Спикер ЗакС доходчиво объяснил оппозиционерам, что устал нянчиться с политиками, которые ведут себя как маленькие дети.

«Второе. Вопросы Вы задаете. Так вы бежите, первым делом, сразу кланяетесь всем лицам, которых Вы перечислили. Только задал вопрос, от страха упал в обморок после своего вопроса и, как только он прозвучал при журналистах, бегом устремляетесь просить прощения за тот вопрос, который задали. Да вы можете в этом зале задавать все, что угодно. Вы заметили, что я дал Вам время? Полторы лишних минуты. На десятом месте (по порядку выступающих – прим. ред) Вы оказались потому, что существует регламент», – разъяснил Макаров свою позицию.

Главу парламента возмущает требовательное поведение Вишневского, который жаждет внимания и не учитывает мнения коллег.

«Вы всегда должны быть только на первом месте. Слово приоритетное должно быть задано только Вам. Это неправильно. А когда вы пытаетесь еще раз… Я уже сказал одному из коллег – не теряйте берегов. Уж кого-кого, а вас здесь пестую, как маленьких детей. В пеленках несу трепетно. Остается только одно: взять бутылочку и ещё пестовать здесь до конца, понятно?»

То, какие речевые обороты Макаров выбирал для того, чтобы отчитать Вишневского, показывает, что депутат «Яблока» потерял авторитет и доверие. Вдобавок ко всему, конфликт между политиками стал достоянием общественности в довольно неудобный момент. Есть мнение, что отношение Макарова к Вишневскому испортилось из-за внушительного количества критики и претензий в адрес «яблочника». Только за 2019 год Вишневский оказался в эпицентре нескольких громких скандалов, что не могло не сказаться на репутации Заксобрания.

Поведение Макарова дает понять, что депутата от «Яблока» ждут проблемы при попытке переизбраться в ЗакС в 2021 году или попасть в Госдуму на следующих выборах. Вишневскому боком выйдет его испорченная репутация, конкуренты и склоки в кулуарах.

Напомним, 1 декабря состоялась 19-я отчетно-выборная конференция петербургского РОДП «Яблоко», на которой переизбрали председателя и глав структурных подразделений. По сообщению «Фонтанки», на заседании определи, кто «поведет» кандидатов от партии на выборы в петербургский ЗакС. «Проводником» стал как раз Борис Вишневский.

Эксперты предполагают, что он обязательно попытаться переизбраться, но в связи со скандалами и открытым конфликтом с Макаровым его перспективы туманны.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.20

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