«Есть объективные обстоятельства», – Путин оправдался за падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин объяснил падение реальных доходов россиян резким снижением мировых цен на нефть. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС, отметив, что «правительство должно что-то сделать», чтобы решить проблему стагнации реальных доходов населения. По его словам, люди не могут длительное время ждать решения этого вопроса.

«Пока все у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть?», – сказал президент. По его словам, Россия приступила к реализации национальных проектов именно для того, чтобы изменить структуру экономики и «подтолкнуть развитие на собственной базе». Это, как рассчитывает Путин, должно переломить ситуацию со стагнацией доходов граждан. В то же время глава государства признал, что россияне не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов. «Это одна из ключевых социальных проблем», – подчеркнул он, добавив, что власти должны приложить усилия для ее решения. «Правительство должно что-то сделать… способов много», – подчеркнул президент.

Между тем Путин заявил, что «одним щелчком пальцев» невозможно избавиться от зависимости отечественной экономики от нефтегазовых доходов – «это требует времени». При этом он отметил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости – доля ненефтегазовых доходов страны растет.

На вопрос о том, кто несет персональную ответственность за снижение доходов россиян, президент ответил, что в данном случае огромное влияние оказало падение цен на нефть на мировом рынке – это фактор, который не зависит от чиновников. «Есть и объективные обстоятельства… Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» – сказал Путин.

Путин дал оценку сегодняшней экономической ситуации в стране. По его словам, она «не идеальна», но значительно лучше, чем в 2000 году.

«К тому времени золотовалютные резервы были $12,5 млрд, а долги государства – $145 млрд», – пояснил Путин, отметив, что «было непонятно, как мы с этим разберемся».

Однако с 2000 года, как отметил российский лидер, пенсии и реальные доходы россиян заметно выросли, а за чертой бедности находятся 13,5 млн человек – это втрое меньше, чем 25 лет назад. Тем не менее, «это не говорит о то, что сейчас все хорошо», заявил глава государства. «Даже наоборот», – добавил он.

«Люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование», – обратил внимание Путин, добавив, что разделяет мнение людей.

Президент согласился с тем, что в 2008 году у экономики России начался «укрепляющий бег на месте», пояснив, чем экономическая стабильность отличается от застоя. «Стабильность – это всегда база для развития, а застой – это, по сути дела, движение назад, никакого развития, – резюмировал Путин.

Москва, Наталья Петрова

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