Американский аналитик заявил о бесполезности системы ПРО США

США может дорого заплатить за экономию на системе защиты от возможных ракетных ударов, считает обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон. По словам аналитика, существующая наземная система противоракетной обороны (ПРО) позволяет сбивать ракеты противника на маршевом участке, то есть только на первой половине траектории полета, пока у нее работают двигатели. После этого американская система ПРО становится бесполезной.

На сегодняшний день США обладают 44 такими противоракетами, чего недостаточно для противостояния удара КНДР, считает Томпсон. Главный недостаток американской ПРО, полагает аналитик, является ее наземное базирование, что в значительной мере сводит к нулю возможность поражения ракет противника на маршевом участке. В связи с этим Томпсон призвал модернизировать систему для угроз нового поколения.

По словам эксперта, Вашингтон всего лишь кичится своей военной мощью, однако по факту же ему нечего противопоставить в случае удара более совершенным ракетам в больших количествах. Он также высказал недоумение, почему США потратили впустую 1 трлн долларов на ведение войны в Афганистане, а на собственную систему ПРО выделяется в десятки раз меньше средств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.03.20

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