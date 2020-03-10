Трамп отказался ехать в Москву на 75-летие Победы

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы. По его словам, отказ получен по дипломатическим каналам. Причины, по которым американский лидер не сможет приехать в российскую столицу на День Победы, не уточняются. Кто будет представлять Соединенные Штаты на этих мероприятиях пока неясно, отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее власти РФ направили приглашения на празднование 75-летия Победы многим зарубежным лидерам и представителям международных организаций. Генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Чехии, Франции, Сербии, Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, а также лидер КНР подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для него «вообще» не важен приезд всех зарубежных глав в Москву 9 мая, отметив, что День Победы – «это наш праздник». В то же время он отметил, что «и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно» приехать в Москву «нашим бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции». По его словам, в России будут рады их приезду. Об этом Путин заявил в интервью ТАСС.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 10.03.20

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