Путин заявил о росте преступности в РФ: «Каждое второе злодеяние не раскрывается»

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил о росте преступности в стране и потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений.

«В прошлом году, впервые начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло, – цитирует главу государства пресс-служба Кремля. – Увеличилось и количество нераскрытых преступлений». «Практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым», – сказал Путин. Обращаясь к прокурорам, он отметил: «Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов… может быть, статистика стала лучше, но если даже посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, то все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году».

По словам президента, «нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на их решение».

Путин при этом констатировал «крайне негативную динамику по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий». Он пояснил, что речь идет о покушении на частную жизнь граждан, их имущество, средства, размещённые на счетах в банках.

Президент призвал Генпрокуратуру и МВД проанализировать ситуацию с этим видом преступлений и «выработать систему, комплекс мер по их снижению».

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 17.03.20

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