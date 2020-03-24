Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина в резидентции в Ново-Огарево сообщил о высокой динамике заражения новым коронавирусом в российской столице. По его словам, в настоящее время коронавирусной инфекцией в Москве может быть заражено около 500 человек. Участвовавшая в совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила: «290 официально подтверждены и еще 150 в работе».

Собянин полагает, что «реально на 80-90 процентов это подтвердится». «Это не имеет значения. 400-500. Динамика высокая, серьезная история разворачивается», – констатировал градоначальник. Собянин отметил, что многие возвратившиеся из-за границы не тестировались на коронавирус, приняв решение о двухнедельной самоизоляции: «Сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо». При этом, Собянин подчеркнул, что «реально тех, кто болен, – их значительно больше».

Он также сообщил, что в Москве 8 больных коронавирусом находятся в средней степени тяжести. Состояние еще двух пациентов врачи оценивают как высокой степени тяжести, оба подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», – рассказал мэр. Градоначальник также сообщил, что до конца недели в столице ежедневно будут делать 13 тысяч тестирований на коронавирус.

Мэр столицы также заявил, что реальной картины распространения коронавируса по регионам России нет ни у кого. «Дело в том, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает», – сказал Собянин. При этом, добавил мэр, «не все регионы понимают» реальную опасность ситуации и то, как бороться с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы подготовили поручения по регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек иметь, какого плана, отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационных мест, сколько ИВЛ, сколько кислородных коек, какие они. Самый простой, понятный стандарт – сегодня подписано будет поручение, отдадим регионам», – рассказал мэр Москвы. Собянин добавил, что попросит Антона Вайно (глава администрации президента РФ – прим. ред.) дать полпредам поручения, «чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать».

А «всем без исключения субъектам (российским регионам – прим. ред.), независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться», подчеркнул он. «Мы такую разнарядочку дадим сейчас», – пообещал Собянин. «Надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема», – заметил он.

Столичный мэр также предложил распространить введенную в Москве карантинную меру в отношении пожилых людей на регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. Напомним, с 26 марта в российской столице люди в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома, даже те, кто работает – им выпишут больничный.

По словам Собянина, «такую же аналогичную меру нам необходимо рекомендовать тем (регионам), у которых есть приличная динамика (роста заболеваемости коронавирусом – прим. ред.). По его мнению, подобные меры следует ввести во всех городах-миллионниках. «Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними (пожилыми людьми – прим. ред.), – объяснил мэр. «Они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. И пик, когда они все придут к нам в больничную сеть, нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным. Иначе просто система не справится. На это направлены усилия», – подчеркнул Собянин.

На 24 марта в России зарегистрировано 495 инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено еще 57 случаев заражения COVID-19 в 14 регионах, из них 28 – в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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