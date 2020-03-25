Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков анонсировал обращение президента России Владимира Путина к согражданам по ситуации с новым коронавирусом.

По словам Пескова, выступление главы государства будет показано в телеэфире в ближайшие часы. Точное время телеобращения президента он не назвал. Телеграм-каналы тем временем сообщают, что Владимир Путин обратится к гражданам в 15:00 мск.

На 25 марта в России зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-10, за последние сутки было выявлено 167 вновь заболевших. Выздоровели 29 человек, под меднаблюдением находятся немногим более 122 тысячи.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.20

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