В России создали президиум правительства

В России создали президиум федерального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавил структуру премьер-министр Михиал Мишустин.

В состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов.

Главная задача вновь созданного органа – решение оперативных вопросов. Проводить заседания президиума будут по мере необходимости.

Постановления президиума будут приниматься большинством голосов в рамках действующего законодательству. Правительство имеет право отменять решения президиума.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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