Российские регионы вслед за Москвой вводят всеобщий карантин из-за коронавируса

По примеру Москвы на режим полной самоизоляции для всех граждан перешли еще несколько российских регионов. Среди них – Вологодская, Калининградская, Иркутская и Рязанская области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что режим обязательной самоизоляции вводится на территории всех муниципалитетов региона с целью предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. В ближайшие сутки власти разработают порядок контроля соблюдения тотального карантина жителями, предприятиями и организациями. На 30 марта в регионе зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Еще у 12 человек предварительные тесты показали наличие COVID-19.

Калининградская область перейдет на режим полной самоизоляции с 31 марта, сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Жителям будет разрешено выхолить из дома только для поездок на работу, посещения ближайшего магазина или аптеки, чтобы выгулять питомца или вынести мусор. Ограничения будут действовать до 5 апреля. Власти допускают продление жестких мер.

Калининградские власти ужесточили карантинные меры из-за несознательных граждан, которые ринулись в первый день нерабочей недели отдыхать в курортные города на балтийском побережье.

Отметим, что в регионе выявлено 12 заболевших коронавирусом, двое уже выздоровели.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил о введении с 30 марта режима обязательной самоизоляции в регионе. В соцсети глава региона призвал жителей региона не покидать дома без крайней необходимости. В Иркутской области зафиксировано двое зараженных коронавирусной инфекцией.

Глава Рязанской области Николай Любимов 30 марта подписал распоряжение, обязывающее всех жителей региона не выходить из дома за исключением покупки продуктов и лекарств, обращения за экстренной медпомощью, поездки на работу и ряда других случаев. В регионе на сегодняшний день выявлено 5 случаев заражения коронавирусом.

Накануне о введении с 30 марта режима полной самоизоляции для всех граждан объявили власти Москвы и Подмосковья. Вслед за ними подобную ограничительную меру ввели в Мурманской области. Перед этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы проработать введение режима всеобщего карантина, аналогичного московскому.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

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