Мишустин велел регионам проработать введение всеобщего карантина по примеру Москвы

Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил главам регионов проработать введение режима всеобщего карантина, аналогичного московскому.

Премьер счел решение мэра Москвы и губернатора Подмосковья распространить режим обязательной домашней самоизоляции на всех граждан «логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом». И призвал глав регионов взять на вооружение жесткие меры профилактики COVID-19, введенные в московском регионе.

«Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», – цитирует Мишустина пресс-служба кабмина. Он призвал региональные власти усилить работу по предупреждению распространения коронавируса.

Мишустин при этом подчеркнул, принятые президентом и правительством решения «были абсолютно оправданны». Они нацелены, «чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших», – указал он.

Глава правительства также заявил, что главная задача властей в настоящее время заключается в работе на опережение для минимизирования распространения коронавируса в России.

Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил поправки в КоАП об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Стот отметить, что первой призыву главы правительства последовала Мурманская область. Власти этого региона объявили о распространении режима обязательной самоизоляции на всех жителей региона. Новая мера начнет действовать с 12:00 30 марта. Согласно сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, следить за соблюдением режима самоизоляции будут правоохранители. Гражданам разрешено выходить из дома на работу (в случае, если работника не перевели на уделенку), для покупки продуктов либо лекарств в ближайшем магазине или аптеке, для выгула питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома, для выноса мусоа и для обращения в больницу за срочной медпомощью. Надо отметить, что на 29 марта в Мурманской области выявлено 3 случая заражения коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении с 30 марта домашнего режима самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Следом за ним об аналогичной мере объявил подмосковный губернатор Андрей Воробьев. С сегодняшнего дня в московском регионе покидать квартиру можно лишь для поездок на работу (если работник обязан ходить на нее), обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула домашнего питомца или в случае необходимости вынести мусор.

Столичные власти также анонсировали введение в ближайшее время системы спецпропусков для выхода на улицу.

Общее число зараженных коронавирусом на 29 марта в России достигло 1534 (1014 из них – в Москве). Всего по состоянию на воскресенье умерли 9 человек, из них 6 – в Москве, выздоровели 64 человека. Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин объявил наступившую неделю нерабочей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

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