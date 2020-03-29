В Москве вводится тотальный карантин: на улицу – только по спецпропускам

В Москве вводится всеобщий карантин: мэр Сергей Собянин заявил, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвученный режим начинается действовать с 0 часов 00 минут 30 марта.

Выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Контролировать соблюдение домашнего режима и установленных правил перемещения горожан будет специальная система, которую развернут в течение ближайшей недели.

При этом градоначальник отметил, что право граждан приезжать в город или уезжать из Москвы не ограничивается.

Для тех, кто потеряет работу из-за сложившейся ситуации, обещают ввести региональную компенсационную выплату.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.03.20

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