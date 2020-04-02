Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков анонсировал новое обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам.

По словам пресс-секретаря главы государства, президент запишет еще одно обращение к гражданам во второй половине дня, в прямом теле- и радиоэфире оно выйдет после 16:00 мск. «Начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать», – сказал Песков, отметив, что в данный момент Владимир Путин работает над текстом этого обращения.

Представитель Кремля также сообщил, что никаких решений о продлении нерабочей недели пока не принималось, и призвал дождаться, что скажет президент.

Напомним, 25 марта Путин уже обращался к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Президент объявил текущую неделю нерабочей и перечислил меры поддержки населения и бизнеса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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