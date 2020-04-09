Ежегодный отчет правительства в Госдуме перенесли из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о переносе отчета главы правительства Михаила Мишустина перед депутатами с 15 апреля на более поздний срок. По его словам, премьер-министр может представит отчет в июле. Такое заявление председатель нижней палаты российского парламента сделал в четверг, 9 апреля, по итогам заседания Совета Госдумы.

Володин напомнил, что ежегодный отчет правительстве в парламента – это «конституционная норма». «Регламент определяет рассмотрение отчета в течение весенней сессии. Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», – цитирует спикера Госдумы РИА «Новости».

Володин добавил, что у всех парламентских фракций после видеовстреч с правительством, которые прошли на этой неделе, «есть понимание, что правильно было бы отчет отложить». «Возможно, это будет июль месяц», – отметил он.

Володин добавил, что в мае, возможно, будут заслушаны отчеты министров, которые занимаются сферами здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности, торговли и экономики.

Ранее источник «Интерфакс» сообщил, что отчет кабмина отложили из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в России до 30 апреля действует объявленный президентом режим нерабочих дней для борьбы с коронавирусом. По состоянию на 9 апреля, число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране превышает 10 тысяч, почти 6700 из них – в Москве.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 09.04.20

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