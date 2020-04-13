Российская армия получила новейший вариант танков «Прорыв»

Во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию начала поступать новая, обладающая улучшенными характеристиками, бронетехника – танки Т-90М «Прорыв». Об этом рассказал командующий 1-й танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает пресс-служба ЗВО.

Сергей Кисель дал высокую оценку полученной технике. Он отметил, что танки являются принципиально новыми машинами. По его словам, это не просто усовершенствованная техника, но абсолютно новые машины. Так, Т-90М «Прорыв» получили иную башню, двигатели увеличенной мощности, новый многоканальный прицел, который дает возможность использовать вооружение днем и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, танки «Прорыв» получили возможность автоматизированного обмена данными с другими машинами в режиме реального времени.

Военнослужащие 1-й танковой армии ЗВО уже получили возможность обкатать новинки и провести стрельбы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.20

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